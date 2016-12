Cum va fi vremea în următoarele zile

Vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă în următoarele zile, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Miercuri, 8 iunie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 21 de grade Celsius, iar cele minime între 9 şi 14 grade C. Joi, 9 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi se va menține răcoroasă, mai ales dimineața. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 23 de grade C, iar cele minime între 11 şi 16 grade C. Vineri, 10 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi uşor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 24 de grade C, iar cele minime între 12 şi 17 grade C.