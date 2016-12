Cum va fi vremea în următoarele zile

După ce am avut parte de zile cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă din an, meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că încet-încet vremea începe să se încălzească în Dobrogea. Doar miercuri, 16 noiembrie, și joi, 17 noiembrie, vor mai fi temperaturi sub zero grade Celsius. Miercuri, cerul va fi variabil, maximele situându-se între 4 și 6 grade C, iar minimele între -2 și 2 grade C. Joi, maxima zilei va urca până la 10 grade C. Vineri, 18 noiembrie, pe cer va fi soare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade C, iar cele minime între 4 și 9 grade C.