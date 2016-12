Cum va fi vremea în următoarele zile

Aveți grijă cum vă îmbrăcați în aceste zile, deoarece vremea va fi în continuare oscilantă în Dobrogea. Vor fi perioade atât cu ploi, cât și cu soare, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vineri, 3 iunie, vremea se va menține în general instabilă. Vom avea parte de cer noros, iar pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 16 grade C. Sâmbătă, 4 iunie, va ploua în continuare. Va fi vreme atât cu soare, cât și cu nori. Maximele se vor încadra între 21 și 24 de grade C, iar minimele între 13 și 17 grade C. Duminică, 5 iunie, ploile vor conteni, iar vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 25 de grade C, iar cele minime între 14 și 18 grade C.