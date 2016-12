Cum va fi vremea în următoarele zile?

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică accentuată, începând de astăzi, de la ora 12.00, și până mâine, la ora 3.00. ANM informează că instabilitatea atmosferică se va accentua în sudul şi în centrul ţării, precum şi la munte, unde vor fi averse, frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor avea trecător aspect de vijelie. În restul ţării, instabilitatea atmosferică se va manifesta izolat, mai ales seara. În Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional, doar astăzi vremea va fi instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate după-amiaza şi în prima parte a nopţii, când local vor fi averse şi descărcări electrice. Izolat, cantităţile pot fi mai însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 30 de grade Celsius, iar cele minime între 17 şi 21 de grade C. Mâine, vremea va fi predominant frumoasă şi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 31 de grade C, iar cele minime între 14 şi 20 de grade C. Vineri, 12 iunie, vremea va fi frumoasă și călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 32 de grade C, iar cele minime între 16 şi 21 de grade C.