Cum va fi vremea în următoarele zile?

În zilele următoare, vremea va fi frumoasă în Dobrogea, exceptând sâmbătă, 18 aprilie, când vom avea parte de precipitații și descărcări electrice, ne anunță meteorologii. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, cerul va fi parțial însorit. Maximele se vor situa între între 16 și 23 grade C, iar minimele între 9 și 13 grade C. Cu toate acestea, pe cer se vor mai ivi și câțiva nori. Mâine, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar temperaturile vor continua să crească. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade C, iar minimele între 11 și 14 grade C. Sâmbătă, maximele se vor situa între 15 și 22 de grade C, iar minimele între 5 și 9 grade C.