Cum va fi vremea în weekend

Ar fi bine să profitați de vremea plăcută cât mai puteți, pentru că va începe să se răcească, au avertizat meteorologii. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vineri, 13 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 18 grade Celsius, iar cele minime între 7 și 10 grade C. Sâmbătă, 14 noiembrie, va fi o zi cu mult soare. Maximele se vor încadra între 15 și 18 grade C, iar minimele între 6 și 9 grade C. De duminică, 15 noiembrie, vremea se va răci, astfel că maxima nu va mai trece de 13 grade C. Cerul va fi parțial înnorat.