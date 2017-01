Cum va fi vremea în weekend

Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme capricioasă, au anunțat meteorologii, când vor fi atât perioade cu ploi, cât și cu soare. Vineri, 18 martie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori în Dobrogea. Maxima va ajunge până la 15 grade Celsius, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie. Începând din weekend, vremea se va răci. Sâmbătă, 19 martie, este posibil să plouă. Vor fi maxime cuprinse între 6 și 9 grade C, iar minime între -3 și 1 grad C. Duminică, 20 martie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C, iar cele minime între 0 și 3 grade C.