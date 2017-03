Cum va fi vremea în weekend, la Constanța?

Pentru acest weekend, meteorologii anunță soare și temperaturi ridicate, la Constanța. Astfel, sâmbătă, 4 martie, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 9 - 17 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 5 grade C. Duminică, 5 martie, meteorologii anunță temperaturi maxime între 8 și 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C. Prima zi a săptămânii viitoare, luni, 6 martie, se anunță și ea una frumoasă, potrivit meteorologilor. Mercurul în termomentru va mai urca un grad, astfel că maximele vor ajunge la 19 grade C, la Constanța, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 5 și 8 grade C. Printre nori vom vedea și razele soarelui.