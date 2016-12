Cum va fi vremea în weekend?

Va fi vreme destul de capricioasă în acest sfârșit de săptămână, ba cu nori, ba cu soare, potrivit meteorologilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 20 iunie, în Dobrogea vom avea parte de vreme frumoasă, însă vor mai fi și câțiva nori. Maximele vor ajunge până la 28 de grade C. Duminică, 21 iunie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Și temperaturile vor mai scădea, astfel că maxima va ajunge la 24 de grade C. Luni, 22 iunie, pe cer vor predomina norii, însă vor fi și perioade cu soare. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 25 de grade C, iar cele minime între 13 și 19 grade C.