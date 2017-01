Cum va fi vremea în weekend

Sunt așteptate ploi, vreme mohorâtă și temperaturi de până la 15 grade Celsius în Dobrogea, în acest weekend. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 15 octombrie, cerul va fi înnorat. Maxima nu va depăși 15 grade C. Duminică, 16 octombrie, este posibil să plouă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade C, iar cele minime între 4 și 10 grade C. Luni, 17 octombrie, va ploua în continuare, iar vremea va fi mohorâtă. Maximele se vor situa între 7 și 12 grade C, iar minimele între 3 și 9 grade C.