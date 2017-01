Cum va fi vremea în weekend?

Sâmbătă, 29 octombrie, meteorologii anunță, la Constanța, temperaturi maxime cuprinse între 10 și 13 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade C. Ziua de duminică, 30 octombrie, va fi asemănătoare din punct de vedere termic. Astfel, maximele vor înregistra aceleași valori ca în ziua de sâmbătă, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 2 - 5 grade C. Atât sâmbătă, cât și duminică nu sunt excluse precipitații slabe cantitativ, dar vom vedea, printre nori, și razele soarelui. Ultima zi a lunii octombrie aduce temperaturi mai scăzute în termometre, astfel că maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele vor atinge, din nou, pragul de un grad C, cel mult 4 grade C.