Cum va fi vremea în weekend?

Vremea rămâne capricioasă în zilele următoare, când vom avea parte atât de soare, cât și de ploi și timp înnorat, anunță specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astăzi, în Dobrogea, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi față de zilele trecute. Cerul va fi mai mult noros, însă își va face apariția și soarele, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 22 grade C, iar cele minime între 7 şi 9 grade C. Mâine, cerul va fi variabil, temporar mai noros după-amiaza şi noaptea, când sunt condiţii pentru ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 22 grade C, iar cele minime între 7 şi 9 grade C. Duminică, 26 aprilie, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat și temporar va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 23 de grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C.