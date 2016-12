Cum va fi vremea în weekend?

Vremea va fi schimbătoare ca aspect în următoarele zile și este posibil chiar să plouă în weekend, în Dobrogea. Cel puțin așa anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vineri, 26 august, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maxima zilei nu va depăși 27 de grade Celsius. De sâmbătă, 27 august, cu toate că vremea se va încălzi, vor veni ploile. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade C, iar minimele între 17 și 22 de grade C. Nici duminică, 28 august, nu va fi vreme de plajă. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade C, însă sunt posibile ploi, însoțite de descărcări electrice.