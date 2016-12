Cum va fi vremea în weekend

Suntem departe de a simți furia unei ierni grele. O spun și meteorologii, care anunță pentru zilele următoare temperaturi anormal de ridicate. Cel mai cald va fi în sud-vestul țării, unde temperaturile vor fi primăvăratice și vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius. Și în Dobrogea se anunță temperaturi ridicate, chiar din acest weekend, ne asigură specialiștii în meteorologie. Sâmbătă, 30 ianuarie, maximele vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar minimele între 0 și 4 grade Celsius în Dobrogea, anunță cei de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi parțial înnorat, însă vor fi și momente cu soare. Duminică, 31 ianuarie, vom avea maxime cuprinse între 7 și 11 grade C și minime între 2 și 6 grade C. Cerul va fi variabil. Luna februarie va debuta în partea de sud-est a țării cu 11 grade C - temperatura maximă pe data de 1 a lunii. Luni, 1 februarie, cu toate că mercurul urcă în termometre, este posibil să plouă în sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 7 și 11 grade C și minimele între -1 și 2 grade C.

Să nu credeți însă că am scăpat de iarnă. În februarie ar trebui să ne mai așteptăm la cel puțin un viscol. ”De obicei, în sud-estul României ar trebui să avem un episod de viscol în decembrie, două în ianuarie și încă unul în februarie”, a spus, pentru ”Telegraf”, directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coțofan.