Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile vreme mohorâtă, cu precipitații, temperaturile înregistrând o scădere ușoară. Astfel, la Constanța, pe 27 octombrie, temperatura maximă va fi cuprinsă între 6 și 9 grade C, iar minima se anunță între 2 și 5 grade C. Nu trebuie să plecăm de acasă fără umbrele, meteorologii anunțând și precipitații. Pe 28 octombrie, maxima va fi cuprinsă tot în intervalul 6 - 9 grade C, însă minima va cunoaște o scădere importantă, respectiv între 0 și 4 grade C. Sâmbătă, pe 29 octombrie, se mai încălzește puțin, astfel că maxima va fi cuprinsă în intervalul 11 - 14 grade C, iar minima va fi cuprinsă între 4 și 7 grade C.