Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Pentru următoarele 3 zile, meteorologii nu mai anunță precipitații. Astfel, luni, 15 mai, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade C, iar minimele vor fi între 10 și 13 grade C. Marți, 16 mai, nu vor fi modificări prea mari; maximele vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade C, iar minimele între 11 și 14 grade C. Miercuri, 17 mai, mercurul din termometru va mai scădea. Astfel, maximele nu vor mai depăși 19 grade C la Constanța, potrivit meteorologilor, iar minimele se vor situa între 6 și 10 grade C. În toate cele 3 zile vom vedea razele soarelui printre nori.