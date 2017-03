Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Miercuri, 8 martie, meteorologii anunță, la Constanța, temperaturi maxime cuprinse în intervalul 9 și 16 grade C și minime între 2 și 5 grade C. În această zi vom vedea și razele soarelui printre nori. Joi, 9 martie, meteorologii anunță temperaturi mai scăzute, cu maxime cuprinse între 8 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 3 și 6 grade C. Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 6 grade C. Totodată, meteorologii anunță și ploi la Constanța.