Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Meteorologii anunță pentru joi, 13 iulie, precipitații și descărcări electrice; temperaturile maxime se vor situa în intervalul 25 - 33 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade C. Pentru vineri, 14 iulie, meteorologii anunță mult soare și temperaturi maxime care nu vor mai depăși pragul de 30 de grade C; temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade C. Sâmbătă, 15 iulie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 15 - 19 grade C. Va fi mult soare în această zi, potrivit prognozei meteorologice.