Cum va fi vremea la Constanța, în următoarele zile?

La Constanța, vremea va cunoaște o ușoară încălzire față de ziua precedentă, anunță meteorologii. Astfel, joi, 8 decembrie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 2 și 4 grade C, iar minimele se vor situa între -2 și 2 grade C. Vineri, 9 decembrie, se anunță maxime cuprinse între 7 și chiar 10 grade C, în vreme ce minimele se vor situa între 2 și 5 grade C. Sâmbătă, gradele din termometru nu vor cunoaște mari modificări; astfel, maximele se vor situa între 8 și 10 grade C, iar minimele - între 1 și 5 grade C.

CUM NE ADAPTĂM SCHIMBĂRILOR BRUȘTE DE TEMPERATURĂ?

Schimbările bruște de temperatură din ultima vreme se resimt în starea de sănătate a populației. Dr. Loti Popescu, master european în promovarea sănătății și educație pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, a explicat că pot apărea: dureri de cap, dureri de oase, dureri la nivelul coloanei vertebrale, viroze respiratorii, toate acestea ca urmare a incapacității organismului de a se adapta la variațiile bruște ale temperaturii. Tot dr. Popescu susține că, pentru a putea face față schimbărilor bruște de temperatură și a ne menține sănătatea, se recomandă: copiii și vârstnicii (grupele populaționale mai vulnerabile) să se îmbrace adecvat momentului zilei și temperaturilor de afară (nu anotimpului calendaristic); alimentația să fie bogată în legume și fructe crude, se recomandă 5 porții/zi; aportul de apă să fie de 2 l/zi; un aport corespunzător de proteine (vegetale, animale); grăsimile pot fi într-o cantitate mai mare decât în perioadele călduroase, dar să nu fie în exces; nu faceți exces de alimente din categoria lapte, brânzeturi - aceste alimente favorizează durerile și problemele la nivelul articulațiilor; nu renuntați la mișcare; menținerea imunității pentru a preveni îmbolnăvirile (legume și fructe crude, ceaiuri din plante, miere și produsele stupului, suplimente alimentare care ajută la păstrarea imunității, de asemenea o igienă corectă a mâinilor); păstrarea normelor de igienă personală și colectivă (o atenționare specială pentru unitățile de învățământ!). ”Zilele umede și în care este prezentă ceața sunt un factor favorizant pentru răceli, dureri de cap “dureri de mijloc”. Îmbrăcați-vă adecvat, protejați-vă zonele vulnerabile și expuneți-vă la vremea de afară doar strict, fără a sta prea mult în condiții defavorabile”, sfătuiește medicul din cadrul DSPJ Constanța.