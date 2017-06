Cum va fi vremea la Constanța, în weekend?

Pentru sâmbătă, 6 mai, meteorologii anunță temperaturi ridicate, de până la 24 de grade C, însă vor fi precipitații și descărcări electrice, dar vom vedea și razele soarelui pe parcursul zilei; minimele vor fi cuprinse între 9 și 13 grade C. Și duminică, 7 mai, sunt anunțate precipitații. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade C, iar minimele între 9 și 12 grade C. În prima zi a săptămânii viitoare, luni, 8 mai, mercurul în termometru va mai scădea, astfel că maximele nu vor mai trece de 20 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 10 și 13 grade C. Și în această zi meteorologii anunță precipitații.