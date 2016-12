Cum va fi vremea la început de săptămână

Vremea va fi mohorâtă la început de săptămână în Dobrogea, însă temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, spun meteorologii. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 21 noiembrie, cerul va fi înnorat. Maximele se vor situa între 7 și 10 grade Celsius, iar minimele între 3 și 6 grade C. Marți, 22 noiembrie, înnorările vor persista, iar maxima zilei va ajunge la 11 grade C. Miercuri, 23 noiembrie, vremea va fi în continuare închisă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade C, iar cele minime între 1 și 6 grade C.