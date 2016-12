Cum va fi vremea până la 1 aprilie?

Lucrurile încep să intre pe făgașul normal, iar vremea se va încălzi și la Constanța, potrivit prognozei meteo publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astăzi, valorile termice vor fi în creștere față de zilele precedente și se vor situa în jurul mediilor climatologice ale sfârșitului de martie. Astfel, potrivit ANM, vom avea parte de maxime cuprinse între 10 și 17 grade Celsius și minime între 6 și 8 grade C. Cerul va avea înnorări temporare. Mâine, cerul va fi variabil, cu unele înnorări și cu șanse de ploaie. Maximele se vor situa între 10 și 14 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. Miercuri, 1 aprilie, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale pentru începutul lui aprilie. Cerul va avea înnorări temporare și local va mai ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade C, iar cele minime se vor încadra între 3 și 6 grade C.