Cum va fi vremea până sâmbătă?

Vești bune pentru cei care nu sunt fani ai zăpezii! La Constanța, ninsorile se mai lasă așteptate, iar vremea nu va suferi modificări foarte mari în următoarea perioadă, potrivit reprezentanților Centrului Regional Meteorologic Dobrogea. Astăzi, spre exemplu, vremea va fi normală termic și se va ameliora ca aspect față de zilele trecute. Cu toate acestea, cerul va fi temporar noros, iar în timpul nopții vor fi condiții de precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Ploaia va favoriza și producerea de polei. Totodată, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar cele minime între -1 și 2 grade. Ceața nu ne părăsește încă. Atât astăzi, cât și mâine vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea se va răci ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros ziua, apoi variabil. Sunt condiții de precipitații slabe, sub formă de ploaie, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Mâine, temperaturile maxime se vor situa între 3 și 5 grade C, iar cele minime între -4 și 1 grade C. Pentru sâmbătă veștile sunt îmbucurătoare. Și asta deoarece vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Maxima zilei va fi de 8 grade C, iar temperaturile minime se vor situa între -2 și 3 grade C. Cerul va fi variabil, va fi ceață, izolat, iar vântul va sufla slab și moderat.