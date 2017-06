Cum va fi vremea până vineri, 28 aprilie, la Constanța?

Constănțenii vor avea parte de 3 zile cu vreme frumoasă, la malul Mării Negre, potrivit meteorologilor. Astfel, miercuri, 26 aprilie, se vor bucura de mult soare și de temperaturi maxime de până la 20 de grade C, în vreme ce minimele se vor încadra în intervalul 6 și 9 grade C. Ziua de joi, 27 aprilie, nu aduce modificări prea mari; temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 12 și 22 de grade C, iar minimele vor fi între 5 și 9 grade C. Și vineri, 28 aprilie, va fi o vreme numai bună de plimbări; temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 14 și 22 de grade C, în vreme ce minimele vor fi între 6 și 9 grade C.