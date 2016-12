Cum vor simți românii reducerea TVA la 9% pentru pachetele turistice

Măsura Guvernului de reducere a TVA la 9%, din 2015, pentru pachetele turistice a fost o veste bună pentru toți românii care își programează concediile. Însă, în unele cazuri, prețurile la cazare nu vor putea fi modificate în acest an, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). ”În majoritatea situațiilor, tarifele sunt identice cu cele practicate anul trecut. Vreau să spun că majoritatea contractelor între hotelieri și tour-operatori au fost semnate în august 2014, așa că nu am mai avut ce să facem”, a spus președintele ANAT Sud-Est, Aurelian Marin. El a explicat că, deși unii hotelieri își doresc să modifice tarifele, acest lucru nu se poate face atât de ușor, din cauza contractelor deja existente. Mecanismele de reducere a prețurilor sunt subtile, spun operatorii, însă turiștii beneficiază de avantaje. ”Vă dau un exemplu: sunt operatori care și-au prelungit Early Booking-ul valabil până la 31 decembrie 2014, care veneau cu reduceri de până la 40%. Acum au oferit aceleași reduceri până la 31 ianuarie”, a explicat Marin. Aceste reduceri se văd în buzunarele turiștilor, iar cei mai câștigați sunt cei care își cumpără vacanțele din timp. Românii au înțeles acest lucru, se pare, și tot mai mulți au început să cumpere vacanțe cu câteva luni înainte de perioada sejurului. ”S-a încheiat un nou prag de reduceri pentru perioada de Early Booking și, comparativ cu anul trecut în aceeași perioadă, vânzările sunt duble”, a precizat președintele ANAT Sud-Est.

CE HOTELURI AU APLICAT REDUCERI ÎN ACEST AN? Sunt, totuși, unități de cazare care au anunțat că vor aplica reduceri chiar din acest sezon estival. ”Totuși, există un număr însemnat de hoteluri care și-au modificat aceste tarife în jos (în avantajul clienților). Nu sunt scăderi spectaculoase, însă, spre exemplu, toate hotelurile din Saturn și-au redus tarifele la pachetele turistice. În sudul litoralului, reducerile sunt de aproximativ 4%”, a spus Marin. Operatorii din turism spun că reduceri semnificative vor fi observate în vara 2016, mai ales la pachetele all-inclusive. De altfel, programul all-inclusive merge bine, spun operatorii. ”Prețurile sunt identice cu cele de anul trecut, iar în acest an vom avea câteva sute de camere în plus destinate acestui program în Eforie Nord. Sincer, mă aștept ca de anul viitor să fie o explozie pe acest program, ținând cont de reducerea TVA la 9%”, a precizat președintele ANAT Sud-Est.