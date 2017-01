CUM VOR VOTA ROMÂNII PLECAŢI DIN ŢARĂ?

Aş vrea să stabilim de la bun început semnificaţia corectă a termenilor de „emigrant” şi „imigrant”, pentru că am descoperit multe confuzii în presă. Pe scurt, emigrantul este cel care pleacă din ţara de origine, oricare ar fi aceasta şi oriunde s-ar duce, iar imigrantul este cel care soseşte într-o ţară, indiferent de unde ar veni. Altfel spus, pleci de undeva ca emigrant, dar ajungi în altă parte ca imigrant. Pe urmă, mai trebuie să lămurim încă un lucru, înainte de-a intra direct în subiect. Întrebarea din titlul acestui editorial a fost repetată de mai multe ori, în ultimii ani, fără a primi un răspuns exact. În anul ăsta electoral, această întrebare devine şi mai importantă, deoarece procentele unor sondaje naţionale vor fi calculate după cifrele ultimului recensămînt, iar de atunci încoace situaţia statistică s-a schimbat permanent.

Pentru prima oară de cînd se vorbeşte de migraţia forţei româneşti de muncă, un român din Occident a realizat un studiu sociologic serios, chiar dacă procentele sau cifrele pe care le avansează conţin o posibilă marjă de eroare. Cercetătorul Dragoş Radu, de la University College London, din Marea Britanie, a stabilit că, în ultimii doi ani şi jumătate, cel puţin, numărul românilor care lipsesc din ţară se „învîrte” undeva în jurul cifrei de 2 milioane, dar continuă să crească. Întrebările cele mai importante, acum, sînt: în ce măsură sînt interesaţi aceşti oameni de alegerile din România şi cum vor vota ei? După opinia cercetătorului din Marea Britanie, emigranţii români actuali vor fi mai preocupaţi să voteze acum, decît în urmă cu patru ani, dar ponderea o reprezintă cei care doresc să voteze la alegerile generale de la sfîrşitul acestui an, prea puţini fiind cei interesaţi şi de alegerile locale. Acelaşi studiu remarcă faptul, suficient de important, că dorinţa acestor oameni de a-şi exprima votul este legată de intenţia unora dintre ei de a se întoarce acasă în viitorii ani, motiv pentru care nu le este indiferent rezultatul alegerilor, ca să ştie sub ce regim politic şi sub ce auspicii economice îşi vor relua traiul în România.

Cel mai interesant amănunt din acest studiu dezvăluie dubla experienţă pe care au trăit-o în Occident emigranţii români. Disciplina capitalistă, recompensată financiar pe măsură, i-a familiarizat cu regulile stricte ale economiei de piaţă, făcîndu-i să abandoneze păguboasa mentalitate balcanică, moştenită încă de pe vremea comunismului, conform căreia „ei se fac că ne plătesc, iar noi ne facem că muncim.” În schimb, opţiunile lor politice au suferit o treptată deplasare spre stînga, deoarece au înţeles cît de importantă este asigurarea unei protecţii sociale stabile.

Aşadar, cum credeţi că vor vota 2 milioane de români, în acest an? Gîndiţi-vă că această cifră reprezintă aproape o cincime din populaţia cu drept de vot care are cetăţenia română. Eu nu zic că vor vota toţi, dar dacă mă gândesc că Traian Băsescu a ajuns preşedinte cu vreo 300.000 de mii voturi în plus faţă de Adrian Năstase îmi dau seama că opţiunea acestor oameni ar putea răsturna orice calcul electoral din anul 2008. Cine are ochi de citit şi urechi de auzit, să bage de seamă la strategiile electorale!