Cum vrea ministrul Agriculturii să scape de datorii institutele de cercetare?

Sectorul de cercetare agricolă a suferit în ultimii 25 de ani o presiune de destabilizare, în condițiile în care suprafețele de teren dedicate cercetării s-au redus de la 156.000 de hectare la numai 28.000 de hectare, iar de la 121 de unități de cercetare s-a ajuns la doar 57. De asemenea, numărul de cercetători a scăzut de la 3.050, în anii '90, la aproximativ 600, în prezent, iar institutele de cercetare au un volum mare de datorii către stat, așa că, de multe ori, cercetătorii sunt nevoiți să facă muncă voluntară. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, vede ca soluție la ieșirea din criză a institutelor de cercetare trecerea lor în subordinea Ministerului Agriculturii. România ar trebui să rămână, în opinia ministrului, cu doar 4 mari institute de cercetare agricolă, respectiv pe producție vegetală, horticultură-legumicultură, zootehnie și îmbunătățiri funciare. ”Am progresat în multe domenii, însă în zona de cercetare nu am făcut pași semnificativi. Facem un efort, împreună cu cei de la Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS), cu cei de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) și de la Ministerul de Finanțe, pentru a trece tot ce înseamnă institute și stațiuni de cercetare în subordinea Ministerului Agriculturii”, a precizat Constantin în cadrul vizitei pe care a făcut-o la Constanța, zilele trecute. Ministrul a mai subliniat și faptul că reorganizarea institutelor nu va duce la comasarea sau desființarea lor, ci va însemna un punct de repornire a cercetării românești. ”E un moment în care fondurile europene încep să devină din ce în ce mai importante. Vrem să ștergem datoriile pe care aceste institute le au, să putem să le finanțăm mai bine sub aspectul salariilor, proiectelor de cercetare și sub aspectul capitalizării, astfel încât să nu mai facă parteneriate public-private și să facă mai mult parte de dezvoltare decât de cercetare. Totodată, Ministerul pune la dispoziție an de an un program sectorial, unde pot aplica toate stațiunile și institutele de cercetare”, a adăugat ministrul.