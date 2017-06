Cum vrea Opoziția să verifice sistemele IT din instituțiile de stat

Ca și cum n-ar mai ști ce comitete și comiții să mai facă, parlamentarii se gândesc acum la verificarea sistemelor informatice folosite de instituțiile publice. Când vorbim despre parlamentari, ne referim la cei din USR și PNL, care cer înfiinţarea unei comisii de anchetă care să verifice sistemele IT folosite de stat. Cel care a anunțat această inițiativă este deputatul USR Cristian Ghinea, care a afirmat că, între 2011 și 2016, statul a plătit 700 de milioane de euro, echivalentul a peste trei miliarde de lei, pentru sisteme IT, fiind avantajate în mod special firmele lui Sebastian Ghiţă. Datele pe care le-a prezentat parlamentarul provin, spune el, dintr-un raport al Corpului de Control al prim-ministrului. „Anul trecut, fostul guvern a demarat un proces amplu de debirocratizare care mergea pe principiul că statul nu ar mai trebui să trimită cetăţeanul după hârtii și că instituţiile ar trebui să comunice între ele prin baze de date. Acest lucru nu este posibil pentru că bazele de date nu sunt actualizate sau sunt prost făcute. A fost un jaf în ceea ce priveşte digitalizarea sistemului public. Nu poţi să guvernezi modern România având genul acesta de sisteme IT. În topul firmelor cele mai avantajate de aceste contracte vedem celebra triadă SIVECO-UTI şi firmele apropiate de Sebastian Ghiţă”, a declarat deputatul USR Cristian Ghinea. El a mai afirmat că cererea pentru înfiinţarea comisiei de anchetă a fost aprobată şi de grupul parlamentar al PNL, fiind semnată în prezent de 28 de deputaţi USR şi 16 parlamentari PNL. Cel mai probabil, această comisie se va înființa săptămâna viitoare.