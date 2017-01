Cum vrea premierul să recâştige încrederea pacienţilor români?

Scandalul dezinfectanților diluați ai companiei Hexi Pharma a luat amploare în ultimele zile. Numele Hexi Pharma a apărut alături de SRI, existând unele suspiciuni potrivit cărora, de fapt, compania ar finanța cumva Serviciul: ”atâta timp cât dosarele DNA și DIICOT ale Hexi Pharma se sting foarte repede, se pot pune semne de întrebare despre persoana sau instituția care se află în spatele acestei firme”. Tocmai pentru a nu mai plana această ipoteză, Active Watch a cerut SRI să clarifice lucrurile. Precizăm, de asemenea, că în weekend-ul 7 - 8 mai, la o zi după ce aproximativ 700 de persoane au protestat, în București, împotriva situației din sistemul medical, au avut loc mai multe percheziții la clădiri care aparțin Hexi Pharma, dar și acasă la patronul Dan Condrea, polițiștii și reprezentanți ai Ministerului Sănătății ridicând documente și probe și din spitalele unde au fost găsite probe neconforme, inclusiv în cele din Constanța.

Scandalul dezinfectanților diluați ai companiei Hexi Pharma a luat amploare în ultimele zile. Numele Hexi Pharma a apărut alături de SRI, existând unele suspiciuni potrivit cărora, de fapt, compania ar finanța cumva Serviciul: ”atâta timp cât dosarele DNA și DIICOT ale Hexi Pharma se sting foarte repede, se pot pune semne de întrebare despre persoana sau instituția care se află în spatele acestei firme”. Tocmai pentru a nu mai plana această ipoteză, Active Watch (o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public), prin președintele Mircea Toma, a cerut SRI să clarifice lucrurile. Precizăm, de asemenea, că în weekend-ul 7 - 8 mai, la o zi după ce aproximativ 700 de persoane au protestat, în București, împotriva situației din sistemul medical din România, au avut loc mai multe percheziții la clădiri care aparțin Hexi Pharma, dar și acasă la patronul Dan Condrea, polițiștii și reprezentanți ai Ministerului Sănătății ridicând documente și probe și din spitalele unde au fost găsite probe neconforme, inclusiv în cele din Constanța.

MĂSURI/SOLUȚII

Tot în weekend-ul 7 - 8 mai, premierul Dacian Cioloş a cerut Ministerului Sănătăţii (MS) ca în şedinţa de Guvern de miercuri, 11 mai, să vină cu un proiect de modificare a unei HG prin care să se crească exigenţa procedurii de control şi monitorizare a biocidelor. ”Am constatat o problemă legislativă în privinţa procesului de verificare şi monitorizare a biocidelor. Această verificare şi monitorizare, în momentul de faţă, se face doar pe baza unor documente, deci administrativ, în sarcina producătorilor”, a declarat şeful Executivului, după întâlnirea cu responsabilii din domeniul sănătăţii, de la finele săptămânii care tocmai s-a încheiat. Totodată, oficialul a anunțat că ”aceasta este o primă etapă a măsurilor pe care le are în vedere pentru a clarifica situaţia”. Cioloș intenţionează ca în cursul zilei de luni, 9 mai, să organizeze o întâlnire cu un grup de experţi provenind din sistemul de sănătate, dar şi din afara lui, ”pentru a avea o discuţie mai amplă legată de măsurile care pot fi luate pentru a îmbunătăţi situaţia şi, mai ales, pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor şi pacienţilor în sistem”. ”Aşa cum am mai declarat, Sănătatea devine o prioritate pentru mine în următoarele luni de mandat şi vom căuta toate măsurile pe care le putem lua pe termen scurt şi pe termen mediu pentru a ameliora situaţia în acest sector”, a adăugat premierul.

TESTE

Șeful Executivului a anunțat că vor fi testate produsele de dezinfecţie la două niveluri, pe de-o parte concentraţia produselor folosite pentru dezinfecţie/biocide, dar şi eficacitatea lor. I-a fost cerut MS să se organizeze astfel încât să asigure o prelevare de probe din toate spitalele, o prelevare de eşantioane a produselor folosite acum pentru dezinfecţie. Pe de altă parte, s-a solicitat, în mod prioritar, și o analiză a probelor din spitalele găsite cu probleme (50 la număr), probe care vor ajunge la ICECHIM pentru analiza concentraţiei. ”Până la sfârşitul zilei de miercuri, 11 mai, o să avem primele rezultate ale testelor de concentraţie, cel puţin pentru cele care provin din cele 50 de spitale cu probleme (inclusiv cele din Constanța, 3 spitale și un sanatoriu - n.r.)”, a anunţat Cioloș.

„Pacienții au fost în siguranță“

La fel ca și ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu (care declara, după prezentarea rezultatelor analizelor efectuate în spitalele din România, depistându-se probleme la doar 5% din spitale, că pacienții sunt în siguranță), și reprezentanții Hexi Pharma au declarat că „pacienții au fost în siguranță“. “Noi am acționat imediat ce am aflat că este posibil să fie o problemă și am așteptat să vină să verifice. Am sistat activitatea încă de săptămâna trecută”, a declarat sâmbătă, 7 mai, în momentul în care polițiștii ridicau probe de la depozitul din Mogoșoaia, Loredana Albu, PR Hexi Pharma. “Din punctul nostru de vedere, pacienții au fost în siguranță. Pentru noi e important ca cei 50 de angajați din fabrică și cei 450 de angajați din grup să poată continua să lucreze. Producem cei mai buni dezinfectanți. Procurorii vor ridica ce consideră de cuviință”, a adăugat Albu.

