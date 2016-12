Cum și pentru cine se extind subvențiile la căldură?

AJUTOR Cu numai două luni înainte de iarna calendaristică, mii de constănțeni primesc vești bune din partea administrației locale. Primarul Radu Mazăre a reiterat ieri, după ședința de Consiliu Local Municipal (CLM), că, în această iarnă, vor scădea cu 10% facturile la căldură pentru persoanele care beneficiază de subvenție din partea Primăriei Constanța. În plus, primarul a explicat că administrația locală are în plan creșterea plafonului de venit pe membru de familie pentru care se acordă subvenția, ceea ce presupune ca mai multe familii să beneficieze de sprijin din partea Primăriei la plata facturilor. „Ne chinuim de o lună și jumătate să luăm de la Ministerul de Interne baza de date cu cetățenii din Constanța, pentru a face o simulare pentru acordarea și majorarea subvenției și altor persoane în afara celor care primesc acum. Noi avem evidența populației, dar ea este centralizată la Ministerul de Interne. Am promisiunea că, în câteva zile, va veni această bază de date și intenționez să scădem facturile cu 10% pentru toți cei care au primit subvenție de la Primărie în ultimii ani și, în plus, alte 20.000 - 30.000 de familii vor primi subvenție, în urma creșterii plafoanelor“, a spus primarul Constanței. Șeful administrației locale a amintit că își propune scăderea facturilor la căldură cu 25%. „Dacă o să reușim să transferăm cele 13% din acțiunile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, ajungând să avem astfel 33% din acțiuni, o să mărim, așa cum am promis, această scădere a facturii prin majorarea subvenției de la Primărie cu încă 15%, astfel încât să ajungem la o scădere de 25%“, a declarat Mazăre.

COMPENSAȚII PENTRU DATORIILE LUI BOC În altă ordine de idei, consilierii locali municipali constănțeni, întruniți, ieri, într-o ședință de îndată, au rectificat bugetul de venituri și cheltuieli al orașului, după ce Primăria Constanţa a primit de la bugetul de stat 18,5 milioane de lei pentru ştergerea datoriilor acumulate la CET. În fapt, banii reprezintă debitele istorice pe care administrația constănțeană le are către CET din cauza neplății din anii anteriori, de către Guvernul Boc, a subvențiilor la căldură. ”În perioada Guvernului Boc, atunci când încă mai acorda subvenție la gigacalorie, Executivul era obligat să asigure jumătate din suma totală din subvenție, iar cealaltă jumătate o asigura Primăria. Numai că, ani la rând, jumătatea respectivă a fost dată mai mică sau n-a fost dată deloc de către Boc. Noi, Primăria, întotdeauna ne-am achitat de sarcină și am pus jumătatea noastră. Pentru că Guvernul de atunci nu a remis banii, conform obligației, către Primărie, noi nu am putut să-i dăm la RADET, iar RADET nu a dat la CET şi uite așa s-au acumulat datorii și penalități. Astăzi (ieri - n.r.), după ce viceprimarul Decebal Făgădău a discutat cu ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu, facem o mică reparație din banii care nu ne-au fost alocați în perioada respectivă. Eu spuneam atunci că Guvernul Boc dă subvenție numai la Cluj și în orașele unde este interesat de criterii politice, iar pe noi, Constanța, ne dă deoparte”, a spus primarul Radu Mazăre. El a adăugat că cei 18,5 milioane de lei vor fi virați în contul RADET Constanța, aceasta îi va vira către CET în contul datoriilor, iar CET își va șterge datoriile către bugetul de stat. Primarul Constanței a spus că cei 18,5 milioane de lei reprezintă doar 15 - 20% din datoriile către CET pentru subvențiile la căldură. Pe de altă parte, este posibil ca penalitățile administrației constănțene către CET să fie șterse, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri, cel mai bun exemplu în acest sens fiind compania Rompetrol, pe care Guvernul a iertat-o de sute de milioane de dolari. Acest lucru ar fi posibil și în cazul Primăriei Constanța, care nu este o societate privată, așa cum era Rompetrol atunci când i s-au șters datoriile.

CET Constanța, un colos cu 40 de milioane de euro datorie

Alocarea de către Guvernul Ponta a 18,5 milioane de lei vine în contextul în care s-a tot discutat în ultima perioadă despre preluarea CET de către administrația constănțeană. Radu Mazăre a spus că dorește să preia CET, dar nu oricum. Primarul a afirmat că Guvernul a vrut să transfere CET către Primăria Constanța cu tot cu datoriile rezultate din subvențiile neplătite de guvernele anterioare. ”Eu le-am spus să se spele cu CET pe cap. Nu mă interesează. Ultima dată am abordat acest subiect la Tulcea, cu premierul Victor Ponta și ministrul Economiei, Constantin Niță, și mi s-a spus că s-a făcut ordonanța pentru transferul CET la Primăria Constanța, dar au vrut să ni-l dea și cu 40 de milioane de euro datorie. În aceste condiții, eu nu îl iau. Premierul mi-a dat dreptate, iar în opinia lui, CET trebuie să fie transferat fără datorii, pentru a realiza un concept de furnizare a energiei termice. Dar fără datorii. Cum pot să iau și CET, și 40 de milioane de euro în cârca constănțenilor?”, a punctat primarul. Referitor la acest subiect, ministrul Economiei, prezent ieri la Constanța, a declarat că ar fi foarte bine ca CET să treacă la administrația locală, în condițiie în care în doar câteva orașe din țară CET nu a trecut la administrațiile locale, printre aceste numărându-se Iași, Galați, Oradea și Constanța.