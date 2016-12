Cum și-a revenit Carmen Brumă după sarcină

Carmen Brumă şi-a revenit spectaculos după ce a născut, iar asta se poate vedea într-un pictorial pe care vedeta l-a realizat recent. În imagini, frumoasa mămică apare în costum de baie, arătând fabulos, cu talie suplă, pătrăţele pe abdomen, coapse tonifiate. Mândră de revenirea ei spectaculoasă şi de primul ei pictorial în costum de baie, Carmen a postat câteva dintre imagini şi pe contul ei de Facebook, unde a primit mii de aprecieri. Într-o altă postare, Carmen a dezvăluit şi modul în care a reuşit să revină la silueta de dinainte să-l aducă pe lume pe Vlad.

„Regulile mele pentru revenirea în formă după sarcină. Am făcut mișcare de cinci-șase ori pe săptămână din a șasea zi după naștere. Nu am mers la sală, m-am antrenat în parc sau acasă. Nu am purtat niciun fel de centură. Nu am făcut niciun fel de tratament la vreun salon sofisticat. Am mâncat în mod constant carne, iaurt, ouă, salată, pește, avocado, semințe, caise, pepene galben, cireșe, ciuperci, quinoa - repartizate în trei mese pe zi și una-două gustări”, a scris Carmen pe contul ei de socializare.

În urmă cu patru luni, Carmen Brumă a adus pe lume un băieţel perfect sănătos. Partenera lui Mircea Badea a născut normal, bebeluşul primind nota 10.