Cumnata lui Tony Blair s-a convertit la islam

Cumnata fostului premier britanic Tony Blair s-a convertit la islam, după ce ar fi avut o revelaţie la un loc sfânt din Iran, informează ”Daily Mail”. Jurnalista Lauren Booth, în vârstă de 43 de ani, sora vitregă a lui Cherie Blair, poartă văl islamic (hijab) la fiecare ieşire din casă, se roagă de cinci ori pe zi şi frecventează moscheea din apropiere de locuinţă. Lauren Booth a decis să se convertească la mahomedanism în urmă cu şase săptămâni, după ce a vizitat altarul Fatima al-Masumeh din oraşul iranian Qom. ”Era într-o marţi seară şi am simţit această morfină spirituală, o stare de fericire şi bucurie absolută”, declară Cherie Blair. Când a revenit în Marea Britanie, cumnata lui Tony Blair a decis să se convertească la islam. ”Nu mai mănânc carne de porc şi citesc zilnic Coranul. Sunt la pagina 60. Nu am mai băut alcool de 45 de zile, cea mai lungă perioadă din ultimii 25 de ani. Este ciudat că de când m-am convertit, nu am mai avut dorinţa de a mă atinge de alcool, deşi până acum beam un pahar sau două de vin la sfârşitul zilei”, explică Lauren Booth, care lucrează pentru postul iranian Press TV şi s-a opus vehement intervenţiei militare în Irak.

Jurnalista şi-a exprimat speranţa că trecerea sa la mahomedanism îl va ajuta pe Tony Blair să îşi schimbe prejudecăţile faţă de islam. După încheierea mandatului de premier, Tony Blair s-a convertit la catolicism şi a început să meargă la biserică.