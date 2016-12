Cumnaţii acuzaţi de tâlhărie rămân în arest

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, recursurile declarate de cumnaţii Ali Sali, de 28 ani şi Orhan Sali, de 30 ani, din Medgidia, împotriva arestării lor preventive pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. În faţa instanţei de recurs, cei doi au susţinut o poveste ticluită probabil de ei înaintea spargerii. „Eu nu am comis tâlhărie, eu am comis furt, că doar ştiu ce înseamnă tâlhărie. Nu am lovit pe nimeni şi am făcut furt ziua, nu noaptea, ca să nu mi se reţină circumstanţe agravante!”, a declarat Orhan Sali. El a povestit că a plecat după lemne şi, nu ştie cum, a ajuns în curtea unei locuinţe, unde a intrat şi a furat încălţăminte, un lănţişor din aur şi nişte scule de pescuit, pe care le-a băgat într-un sac. „Un bărbat a strigat din casă la mine, am luat sacul şi am fugit. Nu am lovit nicio persoană şi recunosc fapta de furt, nu de tâlhărie”, a adăugat Orhan Sali. El a susţinut că a fost singur, iar cu Ali Sali s-a întâlnit la scurt timp, acesta spunându-i că îşi caută sora. „Soţia mi-a zis să nu plec, dar mama plângea şi am plecat. La poarta cimitirului m-am întâlnit cu Orhan Sali şi, în timp ce vorbeam, a apărut poliţia, cumnatul meu a fugit, iar eu am rămas pe loc. Când au coborât poliţiştii din maşină şi au tras cu puşca în sus, m-am speriat şi am fugit. Nu m-am oprit la somaţie, din prostie...!”, a declarat Ali Sali. Amândoi au cerut instanţei să le dea drumul acasă. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, cei doi cumnaţi au pătruns în imobilul poliţistului Florin Nanu, din Medgidia, de unde au furat bunuri în valoare de 2.700 de lei. În momentul în care au fost prinşi în flagrant de proprietar, hoţii l-au atacat şi au fugit. Pentru prinderea lor, poliţiştii au fost nevoiţi folosească arma din dotare şi să tragă şase focuri, Ali Sali fiind rănit în picior. În urma percheziţiei corporale, asupra celor doi au fost găsite o cagulă, o baionetă tip pumnal, un cuţit cu lama de 14 centimetri şi un lănţişor de culoare albă, cu pandantiv, bijuteria fiind furată din casa poliţistului.