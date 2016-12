CUMPĂNA - Cupluri sărbătorite cu ocazia “Zilei Internaţionale a Familiei“

Primăria Cumpăna împreună cu organizaţia creştin umanitară World Vision România - echipa zonală Constanţa, organizează, pe 15 mai, în Sala de Spectacole a Casei de Cultură din localitate, \"Ziua Internaţională a Familiei\". Potrivit afirmaţiilor primarului comunei Cumpăna, Mariana Gîju, în cadrul acestei acţiuni vor fi sărbătorite patru familii care, în acest an, celebrează \"Nunta de aur\", şi 19 familii care sărbătoresc \"Nunta de argint\". De asemenea, sînt invitate trei viitoare cupluri, tineri care în acest an îşi vor uni destinele prin încheierea căsătoriei. “Vom sărbători cu mare bucurie şi stîlpii viitoarelor familii, 20 de prunci care s-au născut în acest an. Pentru toţi invitaţii s-au pregătit pachete - surpriză şi se va susţine un program artistic special pentru această sărbătoare“, a declarat Gîju.