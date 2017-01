CUMPĂNA - Demersuri pentru o grădiniţă nouă

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, a depus, săptămîna trecută, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, o notă de fundamentare pentru construcţia unei noi grădiniţe în Cumpăna. Motivul acestei iniţiative este numărul crescut de copii care ar trebui să fie înscrişi la grădiniţă în acest an. “Grădiniţa va fi prevăzută cu 160 de locuri, dintre care 120 cu program normal şi 40 cu program prelungit. Dacă ni se aprobă nota de fundamentare, vom scoate la licitaţie studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru acest proiect. Deocamdată, noi am atras atenţia asupra necesităţii acestei construcţii“, a declarat Mariana Gîju. Ea a adăugat că proiectul a fost elaborat în urma solicitărilor multiple din partea părinţilor şi a numărului crescut de copii preşcolari. “Acesta este unul dintre obiectivele majore pe care comuna Cumpăna le are în planul de acţiune pe anul 2008, cu termen de declanşare la finele lunii martie a acestui an. Pentru mine a fost foarte importantă şi deplasarea la Ministerul Transporturilor, unde am depus o altă notă de fundamentare, pentru suplimentarea sumelor prin Hotărîrea Guvernului 577/1997, privind pietruirea drumurilor de pămînt“, a adăugat Gîju. El a mai spus că pe lîngă cei aprox. 11 km de drum care sînt în lucru, se intenţionează demararea pietruirii a încă 30,5 km de drum. Cei 30,5 km sînt cuprinşi în 24 de străzi din interiorul comunei, în special drumuri mărginaşe, care fac legătura cu cartierele nou construite.