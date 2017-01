Cumpăna, exemplu de bună practică în accesarea fondurilor UE

De la aderarea României la UE se tot vorbeşte de fonduri europene puse la dispoziţia autorităţilor, dar şi a cetăţenilor cu spirit antreprenorial. Deşi suntem bombardaţi tot timpul cu astfel de informaţii, România nu reuşeşte să folosească toate fondurile europene pe care le are la dispoziţie. De teama birocraţiei, multe instituţii publice nici nu au curajul să demareze o idee, să înceapă un proiect pentru care să solicite finanţare europeană. Sunt însă şi administraţii locale care au înţeles necesitatea accesării fondurilor structurale şi depun toate eforturile pentru a atrage bani europeni în sânul comunităţilor pe care le reprezintă. Este şi cazul comunei Cumpăna, care s-a dezvoltat, în ultimii ani, exclusiv cu fonduri europene, aceasta fiind împânzită cu panouri cu descrierea proiectelor accesate de către Primărie. Din acest motiv, Primăria Cumpăna a fost dată, ieri, ca exemplu de bune practici în accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), fiind vizitată de Caravana Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), eveniment ce se derulează în aceste zile, în judeţul Constanţa, sub sloganul „Împreună creştem satul românesc”.

DRUM GREU, DAR PLIN DE BENEFICII Potrivit managerului de proiect din cadrul Primăriei Cumpăna, Paula Pârvu, cu banii obţinuţi din fonduri europene prin accesarea Măsurii 322 - „Renovarea şi dezvoltarea satelor“, s-au modernizat zece kilometri de drum, s-a extins sistemul de canalizare cu şapte kilometri, s-a renovat şi modernizat căminul cultural la standarde europene. În plus, a fost construit de la zero un Centru „after school“ pentru aproximativ 40 de copii, ce provin din familii aflate în situaţii de risc. Centrul funcţionează cu program prelungit şi are două săli de curs, două dormitoare, două grupuri sanitare, cabinet medical, sală de mese, oficiu, depozit şi cancelarie. „Prima dată am depus un proiect în 2008, însă nu l-am câştigat. Asta nu ne-a descurajat, ba din contră, ne-a ambiţionat şi mai mult, iar în 2009 am redepus proiectul, care de această dată a fost acceptat. Valoarea totală a acestuia a fost de 12.572.139 lei, din care am primit finanţare nerambursabilă de 10.512.906 lei”, a spus managerul de proiect. Ea a precizat că s-au făcut mari eforturi în a se asigura cofinanţarea, întrucât veniturile comunei sunt destul de mici din taxe şi impozite. Cu toate acestea, reprezentanţii administraţiei locale au trecut peste obstacol şi au reuşit să finalizeze proiectul la sfârşitul anului trecut. „Deşi se tot vorbeşte că de multe ori consultanţii nu îşi fac treaba, noi am avut o relaţie foarte bună şi ne-am completat unul pe altul. De altfel, aşa am reuşit să finalizăm toate componentele şi să atingem toţi parametrii proiectului”, a spus Paula Pârvu. La rândul său, viceprimarul comunei Cumpăna, Florin Neagu, a declarat că proiectul a venit ca o mană cerească pentru comunitate. „Cu banii de la bugetul local, aceste investiţii ar fi fost realizate în zece ani. Ne-au ajutat foarte mult şi, dacă vor mai exista astfel de oportunităţi, le vom valorifica din plin”, a spus viceprimarul localităţii. Campania naţională de informare a reprezentanţilor societăţii civile pentru multiplicarea informaţiilor despre accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală acordate prin PNDR va continua şi astăzi, în judeţul Constanţa, prin vizitarea altor proiecte de succes implementate în perioada 2007 - 2013.