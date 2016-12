Cumpăna, Murfatlar şi Ovidiu au câştigat Cupa AJR şi AR XV la mini-rugby

Pe terenul de rugby LPS “Nicolae Rotaru” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”a avut loc, sâmbătă, o nouă etapă a Cupei AJR şi AR XV la mini-rugby. Competiţia s-a desfăşurat în organizarea Asociaţiei Judeţene de Rugby Constanţa şi Asociaţiei Rugby XV Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. Au participat aproximativ 200 de copii cu vârste cuprinse între 9-14 ani, împărţiţi pe trei categorii de vârstă, de la echipele CS Perla Murfatlar, Asociaţia Sportivă Victoria Cumpăna, CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, CS Năvodari şi CS Portul Constanţa. Rezultate - categoria sub 10 ani: Mihail Kogălniceanu - Portul 10-10, Cumpăna - Ovidiu 20-10, Portul - Ovidiu 15-10, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 15-10, Cumpăna - Portul 20-10, Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 20-15. Clasament: 1. Cumpăna, 2. Kogălniceanu, 3. Portul, 4. Ovidiu; sub 12 ani: Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 20-10, Murfatlar - Cumpăna 15-0, Ovidiu - Năvodari 15-15, Ovidiu - Perla Murfatlar 10-20, Cumpăna - Năvodari 10-10, Mihail Kogălniceanu - Năvodari 15-5, Murfatlar - Mihail Kogălniceanu 20-10, Mihail Kogălniceanu - Cumpăna 15-5, Cumpăna - Ovidiu 10-5, Murfatlar - Năvodari 25-10. Clasament: 1. Murfatlar, 2. Mihail Kogălniceanu, 3. Cumpăna, 4. Năvodari şi Ovidiu; sub 14 ani: Ovidiu - Mihail Kogălniceanu 15-5, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 5-15, Ovidiu - Cumpăna 25-10. Clasament: 1. Ovidiu, 2. Mihail Kogălniceanu, 3. Cumpăna. La terminarea competiţiei, copiii au primit dulciuri şi sucuri din partea AJR şi AR XV Constanţa. Această acţiune este parte a proiectului de dezvoltare a rugby-ului în judeţul Constanţa, elaborat de AJR Constanţa, în colaborare cu ISJ Constanţa, DJST Constanţa, şi este sponsorizată de Consiliul Judeţean Constanţa. Competiţia se desfăşoară cu sprijinul Federaţiei Române de Rugby, iar unităţile şcolare sunt arondate cluburilor de rugby din judeţul Constanţa, sub îndrumarea unor coordonatori.

Duminică s-a desfăşurat pe terenul “Mihail Naca” partida dintre CS Tomitanii Constanţa şi CSO Pantelimon, din cadrul Campionatului Naţional sub 17 ani. Victoria a revenit formaţiei constănţene, cu scorul de 13-3. La Under 18, RC Cleopatra Mamaia a învins la Bucureşti, în cadrul Campionatului Naţional, cu scorul de 6-0, echipa Steaua, iar la U19, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a terminat la egalitate, scor 22-22, meciul disputat la Bucureşti, cu CSO Pantelimon.