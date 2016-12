Cumpăna, Murfatlar şi Ovidiu s-au impus la Cupa AJR şi AR XV la rugby

Pe stadionul de rugby CFR s-au disputat, la finele săptămânii trecute, întrecerile unei noi etape din cadrul Cupei AJR şi AR XV la rugby, competiţie adresată copiilor cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani. Competiţia, organizată de Asociaţia Judeţeană de Rugby şi Asociaţia de Rugby XV Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi DJST Constanţa, a reunit la start aproximativ 120 de copii de la echipele CS Perla Murfatlar, Asociaţia Sportivă “Victoria” Cumpăna, CSO Ovidiu şi CS Mihail Kogălniceanu. S-a jucat la trei categorii de vârstă, AS “Victoria” Cumpăna impunându-se la grupa sub 10 ani, CS Perla Murfatlar la grupa sub 12 ani, iar CSO Ovidiu - la grupa sub 14 ani.

Rezultate - grupa sub 10 ani: Mihail Kogălniceanu - Murfatlar 10-10, Cumpăna - Ovidiu 20-10, Murfatlar - Ovidiu 15-10, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 15-10, Cumpăna - Perla Murfatlar 20-10, Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 20-15; grupa sub 12 ani: Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 20-10, Perla Murfatlar - Cumpăna 10-0, Ovidiu - Perla Murfatlar 10-20, Perla Murfatlar - Mihail Kogălniceanu 20-10, Mihail Kogălniceanu - Cumpăna 15-5, Cumpăna - Ovidiu 10-5; grupa sub 14 ani: Ovidiu - Mihail Kogălniceanu 10-10, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 5-15, Ovidiu - Cumpăna 25-10.