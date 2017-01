Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) a iniţiat, sub sloganul \"Cumpără româneşte!\", un program naţional de relansare a producţiei interne, care prevede protejarea şi generarea de noi locuri de muncă, a anunţat, vineri, instituţia. Proiectul, parte a programului naţional anti-criză, este unul de \"atitudine şi redescoperire a identităţii naţionale\", precizează ministerul într-un comunicat. Acţiunea vizează, printre altele, \"dezvoltarea identităţii\" produsului românesc cu implicarea activă a producătorilor interni, asociaţiilor de profil, camerelor de comerţ, patronatelor, sindicatelor, administraţiilor locale, consumatorilor, precum şi promovarea acestuia, prin mass-media, internet, seminarii, simpozioane, târguri sau expoziţii. Totodată, se urmăreşte certificarea produsului românesc şi sprijinirea producătorilor interni prin îmbunătăţirea cadrului legislativ şi implementarea unei politici publice coerente de relansare a producţiei interne. În plus, ministerul vizează protecţia şi stimularea consumatorilor şi orientarea acestora către produsele interne. Primele acţiuni iniţiate în cadrul programului au presupus rezervarea domeniilor web asociate acestuia şi aprobarea proiectului \"Elaborarea, implementarea şi coordonarea politicii publice privind relansarea producţiei interne în România\", finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional \"Dezvoltarea Capacităţii Administrative\", axa prioritară 1: \"Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice\", domeniul major de intervenţie 1.1 \"Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ\", conform sursei citate. Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de lei, are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a MECMA de a formula, implementa, coordona şi monitoriza politica publică pentru relansarea producţiei interne în vederea sprijinirii economiei româneşti şi se va derula pe o perioadă de un an de la semnarea contractului de finanţare. Beneficiarii proiectului sunt atât Ministerul Economiei, cât şi companiile din portofoliul său, partenerii sociali şi asociaţiile de profil, \"prin asigurarea unui cadru administrativ, legislativ şi financiar coerent necesar creşterii producţiei interne şi relansării economice\". \"Având în vedere principalele direcţii de activitate, MECMA caută în permanenţă soluţii optime de ieşire din criză, de relansare a economiei, de protecţie şi dezvoltare a pieţei interne, precum şi de promovare a produselor interne atât pe piaţa românească cât şi pe piaţa externă. Stimularea consumului intern din producţia proprie este una dintre aceste soluţii\", se mai arată în comunicat.