Cumpăra “Xanax” cu reţete false

O tânără de 29 de ani, din Tulcea, este cercetată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organitază şi Terorism (DIICOT) sub acuzaţia că ar fi falsificat reţete medicale pentru a-şi cumpăra medicamente aflate sub control naţional. Oamenii legii spun că Ana-Maria M. a acţionat în lunile aprilie şi mai, atunci când a procurat din mai multe farmacii situate pe raza municipiului Tulcea comprimate de „Xanax” şi „Extraveral” fără ca acestea să-i fi fost prescrise de medic. Anchetatorii au stabilit că suspecta a falsificat patru reţete medicale pentru a putea intra în posesia medicamentelor aflate sub control naţional. Potrivit oamenilor legii, tânăra nu are antecedente penale. Ea riscă acum pentru faptele ei o pedeapsă cuprinsă între trei luni şi doi ani de închisoare sau amendă. (R.M.)