„Cumpăraţi bonduri româneşti!”

Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, i-a invitat pe investitorii prezenţi la summitul China - Europa Centrală şi de Est să-şi plaseze banii în obligaţiunile emise de statul român, atât în lei, cât şi în euro, arătându-le că România are o datorie publică scăzută şi costuri avantajoase. El a arătat că, în ultimii cinci-şase ani, profilul datoriei publice s-a modificat, cea pe termen mediu şi lung ajungând la 94% din PIB: „Pentru anul viitor, estimările noastre minime pentru finanţare sunt de 11 miliarde euro, iar cele maxime - de 14 miliarde euro. Majoritatea sumei este pentru refinanţarea datoriei publice. Pieţele internaţionale au însă încredere în politicile noastre şi de aceea plătim dobânzi mai mici decât alte ţări din Europa”. Voinea a menţionat că România vizează să-şi extindă şi să-şi diversifice portofoliul de investitori, arătând că 24% dintre obligaţiunile în lei emise de Finanţe sunt deţinute de nerezidenţi, în vreme ce asiaticii au 5 - 7% dintre cele în euro. Ieri, ministrul şi-a început discursul cu prezentarea avantajelor pe care le are România pentru investitori: potenţialul solid de creştere economică, piaţa domestică mare, populaţia tânără, poziţia fiscal puternică, cu deficit de 3% la finele anului trecut şi de 2,6% anul acesta, datoria publică scăzută şi liberalizarea preţurilor la energie anul viitor. „Totodată, România se află într-un un parteneriat puternic cu FMI şi Comisia Europeană, are acces la fonduri structurale europene şi deţine rezerve internaţionale de peste 35 miliarde euro. În plus, sistemul bancar românesc este unul solid şi foarte bine capitalizat”, a spus Voinea. El a amintit şi că România şi-a majorat rata de absorbţie a fondurilor europene, de la 7 la 25%, într-o perioadă de un an şi jumătate.