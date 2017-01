Cumpărătorii nu vor mai primi restul în produse?

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, ieri, cu unanimitate de voturi, iniţiativa legislativă a deputatului PSD Mihai Apostolache, prin care vînzătorii din magazine nu mai au voie să acorde restul către cumpărători în produse, ci doar în numerar. Conform prevederilor legii adoptate de Parlament, “se interzice plata restului către consumator sub orice altă formă decît prin acordarea de numerar”. Actul normativ prevede că nerespectarea acestei noi reglementări poate fi pedepsită cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei. Legea are ca obiecte de reglementare modificarea OUG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.