Cumpărătorii vor putea reclama magazinele care nu emit bonuri fiscale la un Telverde

Cumpărătorii pot reclama comercianţii care nu emit bon fiscal la un număr de telefon pus la dispoziţie de Fisc, care va fi afişat obligatoriu în magazine de la 1 martie, ANAF urmând să verifice activitatea firmelor care au emis bonurile câştigătoare la loteria fiscală. Magazinele vor avea obligaţia, de la 1 martie, să deţină la vedere un afiş informativ cu un număr de telefon la care cumpărătorii pot reclama neemiterea unui bon fiscal pentru produsul achziiţionat. Apelul la numărul de telefon pus la dispoziţie de ANAF este gratuit. "Autorităţile vor pune la dispoziţie un Telverde la care veţi suna. La acel Telverde va răspunde o persoană sau un reprezentant care vă va direcţiona mai departe. O echipă a ANAF care ori atunci, ori când timpul îi va permite, vă va lua toate datele de contact, deja are ziua şi ora. Dacă magazinul de unde vă cumpăraţi o pereche de pantofi de 300 de lei, de exemplu, va avea emis înainte de data şi ora la care sunaţi un bon fiscal de 300 de lei, atunci va avea o problemă", a declarat, astăzi, ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov. El a arătat că numărul este deja stabilit, însă a precizat că nu l-a reţinut pentru a-l comunica. Acesta este stabilit prin ordin de ministru, precum şi modelul afişului care va fi prezentat în magazine. Cumpărătorii trebuie să anunţe la telefon locaţia de unde achiziţionează produsul pentru care comerciantul refuză să emită bon fiscal, fiind înregistrată automat data şi ora apelului. Pe de altă parte, ministrul a precizat că, pentru bonurile câştigătoare la loteria fiscală, ANAF va verifica validitatea bonurilor la firmele emitente, dar şi activitatea firmei respective. "Este o veste foarte bună pentru cel care are bonul câştigător, dar nu trebuie să ascund că această loterie are şi o parte care ne va duce spre un control mai amănunţit, pentru că firma care l-a emis va primi şi dumneaei în dar un control de la inspectorii ANAF pentru a verifica dacă acel bon este în regulă şi este valid. Practic vor fi 100 de norocoşi, să spunem, dar vor fi şi 100 de firme care vor fi controlate, cele care au emis aceste bonuri. Şi dacă tot mergem să vedem dacă este valid, vom face şi un control al activităţii acelei firme", a spus Vâlcov. Loteria bonurilor fiscale va consta în extrageri lunare sau ocazionale a bonurilor primite de cumpărători şi cu posibilitatea ca, din martie, un client să aibă dreptul să nu achite produsul selectat sau consumat dacă nu a primit bon fiscal de la comerciant. "Ordonanţa prevede că, începând cu 1 martie, în cazul refuzului agentului economic de a emite şi înmâna bon fiscal, cumpărătorul să poată să nu achite bunul dobândit sau serviciul prestat, având în vedere că o tranzacţie nefiscalizată nu reprezintă altceva decât o încălcare a legii. Aşadar, cumpărătorul poate păstra bunul fără să îl mai plătească în cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal", a transmis săptămâna trecută Ministerul Finanţelor printr-un comunicat. Prima extragere ocazională a loteriei bonurilor fiscale va fi organizată a doua zi de Paşte, pe 13 aprilie, la care vor participa bonurile fiscale emise între 2 februarie şi 28 martie, fondul de premiere alocat fiind de 1 milion de lei. La loteria bonurilor fiscale poate participa oricare persoană care îndeplineşte condiţiile, fiind eliminat pragul minim de vârstă de 18 ani. Astfel, în cadrul loteriei se vor extrage un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului, precum şi data emiterii bonului. Totodată, a fost eliminată restricţia de câştig cu un singur bon de persoană pe extragere. Astfel, în cazul în care o persoană are două sau mai multe bonuri câştigătoare la o extragere, va primi banii pentru toate bonurile câştigătoare. Spre exemplu, dacă la extragere a rezultat valoarea 85, atunci sunt câştigătoare bonurile fiscale cu valoare între 85,00 lei şi 85,99 lei. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată şi ocazional, după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la Loterie. Toţi posesorii de bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ cele două condiţii trebuie să se prezinte, în termen de 30 de zile, la orice unitate ANAF pentru a depune bonul fiscal în original. În decurs de 10 zile de la expirarea perioadei, unităţile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile.