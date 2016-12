Cumpărături cu peripeţii

Constănţenii aflaţi la cumpărături în City Park Mall nu vor uita prea curând ziua de ieri. La orele amiezii, tavanul magazinului Adidas din incinta centrului comercial a căzut, provocând panică printre vizitatorii aflaţi în apropiere. La faţa locului a fost solicitată intervenţia unui echipaj al Ambulanţei, însă, din fericire, nu a existat niciun rănit. Pentru că accidentul a avut loc în afara orelor de vârf, în momentul prăbuşirii tavanului în magazin erau doar angajaţii, care au apucat să iasă la timp. „Eram pe partea opusă magazinului, dar am auzit zgomotul şi am văzut tavanul căzând şi angajaţii ieşind în fugă. Păreau să fie toţi în regulă. A fost haos câteva clipe, pentru că nu ştiam ce se întâmplă, dar apoi au venit agenţii de pază şi au închis magazinul şi au rugat lumea să se îndepărteze”, povesteşte unul din martorii incidentului. Potrivit directorului de marketing al centrului comercial, Lavinia Gheorghe, a fost demarată o anchetă pentru a se vedea care sunt cauzele care au dus la producerea incidentului. După finalizarea cercetării, conducerea centrului va da o declaraţie oficială. Incidentul înregistrat ieri nu este singurul de acest fel petrecut în centrul comercial constănţean. În urmă cu aproape un an, geamul unei balustrade s-a desprins şi a căzut peste o femeie şi copilul ei de nouă luni, care era în cărucior. Copilul a scăpat nevătămat, dar mama a suferit răni uşoare, având nevoie de îngrijiri medicale.