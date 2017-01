Cumperi o maşină, primeşti una gratis!

Un concesionar britanic de maşini, confruntat cu criza economică internaţională, a găsit modalitatea de a scăpa de stocul de automobile nevîndute: oricine cumpără o maşină, primeşte alta gratuit. Broadspeed, un concesionar de maşini din Colchester, în sud-estul Angliei, oferea deja automobilele marca Dodge Avenger la jumătate de preţ de o lună. Însă nici chiar reducerea de 50% din preţ nu a făcut să crească foarte mult volumul vînzărilor. Confruntat cu spectrul falimentului, concesionarul a decis să ofere două maşini la preţul uneia. Astfel, pentru 20.000 de lire sterline, aproximativ 24.000 de euro, oricine îşi poate cumpăra două automobile Dodge Avenger SXT 2,4i, dotate cu scaunele din piele şi aer condiţionat. “Este incredibil... Am ajuns să am 22.000 de clienţi după care nu am mai avut niciunul. Prima comandă din noua ofertă a venit din partea unui tată care dorea o maşină pentru el şi una pentru fiul său”, a povestit Simon Empson, directorul Broadspeed. Interesul pentru această superofertă este atît de mare, încît site-ul de Internet al concesionarului s-a blocat din cauza numărului prea mare de vizitatori.

Criza mondială i-a afectat puternic pe vînzătorii de maşini din Marea Britanie. Conform ultimelor date statistice publicate joi de Asociaţia Constructorilor de Automobile Britanici, procentul înmatriculărilor de noi maşini a scăzut în luna octombrie cu 23% faţă de aceaşi perioadă a anului 2007. “Dacă aveţi bani, acesta este cel mai bun moment să cumpăraţi o maşină... De multe ori la găsiţi la jumătate de preţ, iar unii concesionari au stocuri nevîndute de cinci sau şase luni. Industria constructoare de automobile este mai mult decît într-o situaţie disperată. Este vorba despre o criză puternică”, a comentat un analist economic britanic.