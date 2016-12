Cumulul pensiei cu salariul poate reduce cheltuielile bugetare cu 80 milioane de lei

După ce a fost la un pas de a scoate total din ecuaţie posibilitatea pensionarilor de a mai activa în cîmpul muncii, Guvernul Boc a găsit pînă la urmă o cale să le “taie” din venituri celor care beneficiază de legi speciale. Executivul estimează că, în următoarii cinci ani, efectele acestei măsuri vor înseamna, înainte de toate, reduceri ale cheltuielilor de personal care vor ajunge pînă la 80 milioane de lei. Economiile estimate de Guvern că vor fi obţinute din limitarea numărului de persoane care pot cumula pensia cu salariul plătit de stat, incluse şi într-un document oficial, sînt indicate în creştere anuală de la 60 milioane lei, în acest an, la 65 milioane lei, în 2010, la 70 milioane lei, în 2011, la 75 milioane lei, în 2012, şi la 80 milioane lei, în 2013. \"Va fi realizată o diminuare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat, avînd în vedere numărul de 20.439 persoane, care cumulează pensia cu salariul obţinut de la instituţiile publice, precum şi prognoza următorilor ani privind piaţa muncii\", susţin reprezentanţii Executivului. Dacă la nivel central sînt înregistrate 1.403 persoane care cumulează pensia cu salariul, la nivel local numărul acestora creşte la 19.036 de persoane. Tot la nivel local, cheltuielile de personal rezultate din cumulul pensiei cu venitul salarial sînt defalcate în raport cu salariile nete lunare (17,9 milioane de lei), contribuţii ale angajatorului (5,3 milioane de lei) şi cuantumul pensiei (12,7 milioane de lei), totalul sumei reprezentînd pensia cu salariul ridicîndu-se la 25,5 milioane de lei. Guvernul a decis, printr-un proiect de lege, să permită cumulul pensiei cu salariul plătit de stat doar în cazul persoanelor care au o pensie netă în limită maximă echivalentă cu salariul mediu brut pe economie, stabilit în prezent la aproximativ 1.700 lei. Comisia Naţională de Prognoză indică un salariu mediu brut de 1.693 lei, în 2009, şi de 1.832 lei, pentru 2010. Astfel, pensionarii vor fi obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, să opteze în scris între suspendarea plăţii sumei pensiei nete aflate în plată care depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie, pe durata exercitării activităţii, sau menţinerea pensiei aflate în plată, în condiţiile încetării raportului de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie. Opţiunea scrisă va fi depusă la angajator care, la rîndul său, are obligaţia să înregistreze documentul la casa de pensii. Suma suspendată va fi din nou plătită începînd cu 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă la casa de pensii cererea titularului, însoţită de dovada încetării raportului de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie. În cazul în care nu se optează între pensie şi salariu, raporturile de muncă încetează de drept.