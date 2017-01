Cupa “3 Decembrie“ şi-a desemnat câştigătorii

În perioada 1-3 decembrie, la Clubul Persoanelor cu Dizabilităţi din piaţa Tomis III, s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei “3 decembrie“ la rummy, şah şi table. Întrecerea a fost prilejuită de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap şi a adunat la startul ei 20 de participanţi care s-au întrecut la cele trei concursuri. Iată-i pe cei mai buni dintre concurenţi - rummy: Constantin Lupu (loc 1), Taifun Ibraim (loc 2), Dănuţ Mirică (loc 3), Alexandru Bucur (loc 4); şah: Mihai Carapcea (loc 1), Nicuşor Toader (loc 2), Marian Toporan (loc 3), Ionel Gembăşanu (loc 4); table: Emrah Iaşar (loc 1), Ionel Gembăşanu (loc 2), Dumitrel Stoica (loc 3) şi Daniel Ene (loc 4). Aceştia au fost recompensaţi cu diplome, medalii şi premii în bani. „Am organizat acest concurs în parteneriat cu DJST şi cu sprijinul Primăriei, iar unul dintre scopuri este de a atrage cât mai multe persoane cu dizabilităţi. A fost prima ediţie a Cupei “3 Decembrie“ şi cu această ocazie am putut inaugura şi un an de activitate. Mulţumim şi ansamblului folcloric “Pandelaşu“ din Medgidia care a venit alături de noi în această zi şi ne-a oferit un spectacol foarte frumos“ a precizat preşedintele Asociaţiei Judeţene Constanţa a Sportului pentru Persoane cu Handicap, Ionel Gembăşanu, aflat în scaunul cu rotile de 38 de ani. Prezentă la eveniment, directorul DJST, Elena Frâncu, a ţinut să-i asigure pe cei prezenţi de întreg ajutorul pe care îl poate oferi instituţia pe care o conduce. „Mă bucur că sunt aici şi le port un deosebit respect acestor persoane, iar în faţa lui Dumnezeu suntem cu toţii egali. Am întâlnit aici mulţi prieteni. Le urez tuturor “La Mulţi ani“, tot binele din lume şi să trecem cu toţii peste toate greutăţile“, a afirmat Frâncu, care a primit cu această ocazie, din partea Asociaţiei, o plachetă omagială pentru activitatea în fruntea sportului constănţean.