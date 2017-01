Cupa “Academicus” se pregăteşte pentru noul sezon

În ciuda faptului că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării se pregăteşte să dea cea mai cruntă lovitură sportului şcolar, Constanţa continuă să demonstreze că la nivel de judeţ sportul este o religie. Întrecerile sportive dedicate liceenilor vor continua şi în acest an în cadrul unei competiţii unice la nivel naţional, dar devenită deja tradiţie în oraşul de la ţărmul mării. Cupa “Academicus” se pregăteşte să dea startul celui de-al XIII-lea sezon, întrecerea organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Inspectoratul Şcolar Judeţean angrenînd şi în actuala ediţie numeroase asociaţii sportive ale liceelor şi grupurilor şcolare din tot judeţul. Lupta pentru cucerirea trofeului se anunţă şi de această dată una încinsă, nu mai puţin de 47 de unităţi şcolare înscriindu-se în actuala ediţie. Ca în fiecare sezon, organizatorii au pregătit şi unele noutăţi, în actuala ediţie elevii fiind invitaţi să concureze alături de cele nouă discipline de anul trecu (atletism, baschet, handbal, fotbal, şah, tenis de masă, volei, rugby şi oină) şi la nataţie. Proba ce se va desfăşura la Palatul Copiilor a fost aprobată ieri, în cadrul şedinţei tehnice, desfăşurată la Restaurant “Sport”, unde au participat reprezentanţii asociaţiilor sportive ale liceelor şi grupurilor şcolare din tot judeţul, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. „Sînt bucuros să constat că de la an la an numărul participanţilor creşte. Mă bucur că tinerii vor să facă sport şi este bine că reuşim să organizăm astfel de competiţii în care ei să se poată desfăşura. Oraşul are echipe campioane şi poate într-un viitor vom reuşi să creştem viitori componenţi ai acestor echipe”, a declarat Petrică Munteanu, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa. Cupa “Academicus” se va desfăşura în lunile aprilie şi mai, finalele urmînd a fi organizate în Sala Sporturilor, în jurul datei de 1 iunie.