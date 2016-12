Cupa DHS rămâne la Constanţa

Cupa DHS a ajuns pentru a patra oară la Constanţa. Istoria acestei competiţii de ciclism datează din anul 2010, când Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Eurosport DHS, Crucea Roşie şi Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport au organizat pentru prima dată acest eveniment. Competiţia, adresată elevilor din clasele gimnaziale, se desfăşoară în 21 de oraşe – reşedinţă de judeţ şi constă într-o probă teoretică de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi istoriei bicicletei şi una de îndemânare - parcurgerea unui traseu cu bicicleta în poligon.

La etapa judeţeană, organizată miercuri la Constanţa, s-au înscris 10 echipe formate din câte patru elevi: două fete şi doi băieţi de la clasele a V-a şi a VI-a, respectiv a VII-a, a VIII-a. Competiţia a avut loc în parcarea de la City Parc între echipajele înscrise din rândul şcolilor constănţene. Câştigători au fost declaraţi cei din echipa Şcolii Gimnaziale nr. 16 din Constanţa, care a obţinut pentru a patra oară, consecutiv, locul I, calificându-se în etapa naţională. Evenimentul final se va desfăşura la sfârşitul lunii iunie în staţiunea Mamaia, eveniment desfăşurat cu sprijinul Primăriei Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). “Ciclismul nu este prea practicat la noi. Este un sport bun pentru toţi, e plăcut şi relaxant să te plimbi cu bicicletă,” este de părere Ana Maria Andreescu, una dintre membrele echipei câştigătoare. Cupa DHS a ajuns deja un eveniment de tradiţie, care a crescut de la an la an şi asta o datorăm în primul rând implicării şi dorinţei copiilor de a face mişcare în aer liber”, a declarat managerul reţelei de magazine Eurosport DHS România şi organizatorul acestei competiţii, Gelu Fona.