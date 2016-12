Cupa “Hagi-Danone” şi-a desemnat finaliştii

După şapte turnee care au avut loc la Galaţi, Rm. Vîlcea, Suceava, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca şi Bucureşti, Cupa “Hagi-Danone” şi-a desemnat cele 16 echipe care vor participa la turneul final, care va avea loc, în perioada 29 mai - 1 iunie, la Constanţa. Ediţia de anul acesta a inclus două competiţii paralele, Cupa “Hagi”, adresată juniorilor legitimaţi la cluburi de fotbal, prezentă în continuare în calendarul Federaţiei Române de Fotbal sub numele de Campionatul Naţional de Juniori E, şi Cupa “Danone”, adresată echipelor de fotbal din şcolile generale, pentru copii cu vârste între 10 şi 12 ani. Astfel, pentru competiţia cluburilor s-au calificat Luceafărul Brăila, Aripi LPS Piteşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, ACU Arad, FC Braşov, Viitorul Zalău, CSS 2 Bucureşti şi Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”, în timp ce la întrecerea şcolilor vor lua startul Şcoala nr. 13 ”Ştefan cel Mare” Galaţi, Şcoala “I.Gh. Duca” Rm. Vîlcea, Şcoala nr. 12 LPS Suceava, LPS Banatul Timişoara, Şcoala nr. 27 Braşov, Şcoala ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, Liceul “Mircea Eliade” şi Şcoala nr. 6 “Nicolae Titulescu” Constanţa. Cele două turnee se vor desfăşura separat, urmând ca cele două câştigătoare să se întâlnească într-un meci direct, învingătoare reprezentând România la turneul final “Danone Nations Cup 2010” din Africa de Sud. „Am pornit acum doi ani de la dorinţa de a oferi copiilor talentaţi la fotbal şansa de a se afirma, aşa cum am avut-o şi eu acum 30 de ani şi iată că am reuşit să aducem în prim-plan fotbalul în cea mai pură trăire a lui: atunci când este jucat de copii. Exemplul lor sper să trezească în inimile tuturor copiilor dragostea pentru sport şi fair-play, ca atitudine de viaţă. Sper ca peste mulţi ani această competiţie să rămână un punct de referinţă în cariera unor viitori mari jucători”, a spus cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.